Oui, l'Antwerp peut pratiquer un beau football : Mark van Bommel dédie la victoire contre Genk à deux de ses joueurs

L'Antwerp l'a emporté sans discussions face à Genk. De quoi remonter la pente après quelques semaines compliquées.

Après 11 minutes, l'Antwerp avait déjà embrasé le Great Old, menant 2-0 contre Genk. Les Anversois l'ont finalement emporté 3-2, après deux défaites de rang en championnat.

Parfois critiqué pour son football cynique, Mark van Bommel pouvait exulter en conférence de presse : "C’était un match formidable à regarder. Les moments décisifs sont un peu plus en notre faveur. Aujourd’hui, nous avons montré que nous pouvons gagner l’une des meilleures équipes de Belgique avec un bon football" a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par Sporza.

L'entraîneur néerlandais n'a pas manqué de complimenter Vincent Janssen et Michel-Ange Balikwisha, tous deux buteurs ce soir et eux aussi décriés ces dernières semaines : "Heureux pour Janssen de le voir marquer, Balikwisha doit devenir plus constant et s’il le fait, il a sa place permanente". Concernant Vincent Janssen, il s'agit de son premier but en championnat depuis 7 matchs.