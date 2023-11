🎥 La statistique qui fait de Mohamed Amoura l'un des meilleurs buteurs d'Europe

Mohamed Amoura est en train de se faire plus qu'un nom à l'Union Saint-Gilloise. Dimanche, il a une nouvelle fois brillé sur le terrain.

Avec sa bicyclette face au FC Bruges, Mohamed Amoura a non seulement mis l'un des buts de l'année mais également aidé l'Union Saint-Gilloise à décrocher sa première victoire à domicile face aux Brugeois en 59 ans.

Depuis son arrivée, l'Algérien n'a cessé d'impressionner et surtout d'être décisif à plusieurs reprises. Il vient de porter son compteur de buts à huit, soit deux de plus qu'Eckert et Nilsson et devient le meilleur buteur de la saison de l'USG.

Mieux encore : avec un but toutes les 50 minutes, Amoura est tout simplement parmi les buteurs les plus efficaces d'Europe !