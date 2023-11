Lukaku comme on ne l'a jamais vu : "Un homme très, très émotif et sensible"

Romelu Lukaku a vécu un match assez particulier avec l'AS Rome contre Lecce ce dimanche. Le Diable Rouge est passé du statut d'anti-héros à celui de sauveur de son équipe.

Après cinq minutes de jeu, Romelu Lukaku a tiré un penalty sur le gardien de Lecce. Un gros raté, que le Diable Rouge traînera derrière lui jusqu'aux derniers instants de la rencontre...momenbt qu'il a choisi pour marquer le but de la victoire pour la Roma.

L'entraîneur José Mourinho n'a pas manqué de parler du raté de Lukaku, après la rencontre. "C'était son premier raté en Italie, le deuxième ou le troisième sous ma direction - je me souviens encore de celui en Supercoupe d'Europe avec Chelsea. Mais seul celui qui ose frapper peut rater. Je ne suis jamais en colère contre quelqu'un qui rate. Dybala ne se sentait pas prêt et nous avions toute confiance en Romelu."

"Je le connais mieux que quiconque : Lukaku est un homme très, très émotif et sensible. Quand il rate un penalty en début de match, cela lui fait mal au cœur pour le reste de la rencontre. C'est pourquoi on ne pouvait pas rêver mieux qu'il marque quand même ensuite. Cela permettra à Romelu de mieux dormir et de se réveiller avec le sourire", a conclu Mourinho.