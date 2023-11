Nouvelle polémique arbitrale : "Le VAR lui avait servi la phase sur un plateau ! Incompréhensible !"

La rencontre entre Genk et l'Antwerp, terminée sur le score de 3-2 pour les Anversois, a une nouvelle fois apporté son lot de décisions polémiques.

Invité par Het Belang Van Limburg, c'est l'ancien arbitre professionnel Serge Gumienny qui s'est exprimé sur les décisions de l'arbitre Lothar D'Hondt. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa copie est loin d'être parfaite.

Bryan Heynen aurait dû, selon Gumienny, bénéficier d'un penalty. "Il a été poussé dans le dos et attrapé par le cou, pour ainsi dire. Le VAR a offert à D'Hondt la phase sur un plateau et l'a appelé à l'écran. Je ne comprends pas pourquoi il est resté sur sa décision."

Vincent Janssen aurait dû, quant à lui, être exclu. "D'Hondt est un bon arbitre, mais il pourrait être un peu plus strict. En donnant un rouge à Janssen au lieu d'un jaune et en montrant où se trouve sa ligne. Lorsque vous expulsez Janssen du terrain, tout le monde sait que c'est interdit et personne ne va plus loin. On voit Janssen faire un autre geste du pied après cela pour être sûr de frapper Paintsil."