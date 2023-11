Carl Hoefkens, aussi responsable du partage du Standard contre Malines ? (SONDAGE)

Les choix de Carl Hoefkens interrogent après le partage contre le KV Malines. L'entraîneur du Standard a attendu la 67e pour... faire sortir deux milieux de terrain.

Le Standard devait reprendre sa marche en avant en s'imposant contre le KV Malines, dimanche dernier. Cependant, les Rouches ont été rejoints à la 89e minute, sur une erreur de Balikwisha et un but de Rob Schoofs.

Si l'attitude des Rouches, qui ont reculé sans cesse à partir de la demi-heure, pose question, les choix de Carl Hoefkens sont également remis en cause. Si l'entraîneur a été contraint d'effectuer un premier changement après dix minutes et la sortie sur blessure de Marlon Fossey, il a attendu la 67e minute pour changer quelque chose d'autre dans son équipe. D'autant que le Standard était dominé, au moins depuis la mi-temps.

Ce qui étonne, ce sont les changements choisis par l'entraîneur du Standard. En sortant Isaac Hayden et Steven Alzate, Hoefkens a déséquilibré encore plus le milieu de terrain Liégeois, qui éprouvait de plus en plus de mal à récupérer. Isaac Price et Aiden O'Neill ne sont pas mal montés, mais ils n'ont pas eu le même impact que les deux titulaires.

© photonews

Le Standard doit tenir mais continue de subir, Hoefkens attend la... 86e minute pour un nouveau changement. Il sort son troisième milieu de terrain, buteur, pour faire monter un William Balikwisha qui commettra l'irréparable moins de cinq minutes plus tard. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir.

Aux abords des travées de Sclessin, ces choix sont questionnés et critiqués. Était-ce une bonne chose de changer tout son milieu de terrain, dans une rencontre où conserver le ballon semblait suffisant pour venir à bout d'un Malines pourtant peu inspiré une fois sous pression ? Quel est l'apport potentiel d'un Stipe Perica, lorsqu'on le fait monter à la 88e minute ? Pourquoi reprendre Moussa Djenepo, malade, sur le banc ? On vous laisse en juger dans notre sondage.