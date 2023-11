Un ancien de Pro League est démoli : "Qu'il arrête de faire l'enfant"

Tant l'ancien sélectionneur Dick Advocaat que l'analyste Johan Derksen n'ont que peu de sympathie pour Chuba Akpom. L'attaquant de l'Ajax, qui a joué pour le STVV il n'y a pas si longtemps, a révélé après le match contre sc Heerenveen qu'il ne s'était pas senti très heureux à Amsterdam.

Akpom a eu peu d'opportunités de jouer au cours des premiers mois à l'Ajax, mais il s'est soudainement retrouvé sous les feux des projecteurs la semaine dernière après un but contre le FC Volendam et un autre contre Heerenveen. Après le match contre les Frisons, il a déclaré qu'il se sentait seul, qu'il vivait dans un hôtel et qu'il regrettait le manque d'approche humaine de la part de l'Ajax, quelque chose qu'il ressent maintenant avec l'arrivée de l'entraîneur John van 't Schip.

"Quelle absurdité", a commenté Derksen dans l'émission Vandaag Inside. Il n'a donc aucune compréhension pour l'Anglais de 28 ans. "Quels enfants gâtés, de se plaindre de ça. Ils l'ont acheté pour beaucoup trop cher. Il se plaint sans arrêt. Il doit simplement travailler pour son argent."

L'ancien sélectionneur Dick Advocaat est du même avis que Derksen. "Je ne comprends vraiment pas. Monsieur coûte 12,5 millions et se plaint de devoir rester deux mois dans un hôtel. Quand vous partez à l'étranger, vous êtes toujours dans un hôtel ou un appartement. Vous ne vous plaignez pas, n'est-ce pas ? Il doit se débrouiller lui-même."