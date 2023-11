Pep Guardiola calme les attentes concernant Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne (32 ans) n'a plus joué depuis le mois d'août dernier, et n'est pas encore proche d'un retour sur les terrains de Premier League. L'absence du Diable Rouge dure depuis des mois, et il ne semble pas totalemetn remis. Pep Guardiola a évoqué sa situation en conférence de presse ce vendredi.

"Kevin De Bruyne se sent bien, mais il n'est pas encore prêt et nous n'allons pas pousser sa récupération. Il ne court pas encore", explique le coach de Manchester City. "Il ne faut pas mettre de pression au joueur pour ce genre de blessure. La prochaine étape ne se fera que quand les docteurs et Kevin estimeront que c'est le bon moment".

🚨🔵 Guardiola: “Kevin de Bruyne feels good, but he’s not ready yet and we will not force his recovery. He’s not running yet”.



“These kind of injuries, it's better not to put pressure. Next step only when both the doctors and Kevin feel it is the correct moment”. pic.twitter.com/Z0hq9YLCfL