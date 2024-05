Après son échec au Standard, Carl Hoefkens pourrait bien rebondir dans un autre club belge

Le KV Malines souhaite obtenir rapidement des éclaircissements sur l'identité de son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Ils se concentrent actuellement sur un seul nom : Carl Hoefkens.

Il est depuis longtemps connu que l'entraîneur à succès Besnik Hasi partira vers d'autres horizons après cette saison. Malines s'est rapidement mis à la recherche un successeur et a dressé une liste de candidats.

Jonas De Roeck figurait également sur cette liste. Il était même le candidat idéal selon le conseil d'administration, mais il devient de plus en plus clair qu'il se dirigera vers le rival anversois, l'Antwerp. C'est pourquoi ils ont rapidement changé de cap et se sont tournés vers Carl Hoefkens.

Carl Hoefkens à Malines après son échec au Standard

Hoefkens a été limogé plus tôt cette saison au Standard. Après son départ, les choses ne se sont pas améliorées pour les Rouches d'Ivan Leko, bien au contraire. Hoefkens a dû y travailler dans des conditions peu évidentes. Son passage au Club de Bruges la saison dernière a également été de courte durée, mais son successeur, Scott Parker, n'a pas fait mieux.

Le KV Malines veut lui donner une réelle opportunité. Le groupe possède indéniablement de la qualité et souhaite se renforcer, afin que le KVM puisse à nouveau jouer les premiers rôles sans devoir subir un mauvais départ la saison prochaine.

Chez les Malinois, l'assistant Fred Vanderbiest a également été cité pour prendre la relève, mais il semble que le conseil d'administration ne souhaite pas envisager cette option. Il reste à voir donc s'il restera...