Ces Diables qui ont un coup à jouer face à la Serbie

Domenico Tedesco devrait faire quelques essais ce mercredi face à la Serbie. L'occasion de voir des joueurs un peu plus que quelques minutes en fin de match ?

Domenico Tedesco a annoncé en partie la couleur avant Belgique-Serbie : le onze sera composé en partie de titulaires habituels mais aussi en partie de "remplaçants". Après plusieurs matchs officiels et une obligation de résultats lors des rassemblements précédents, Tedesco peut enfin expérimenter sans trop se soucier du résultat. Mais qui peut saisir sa chance ?

Theate pour Vertonghen, Deman à gauche ?

S'il y a bien un poste où Domenico Tedesco a peu improvisé, c'est la défense centrale. Vertonghen et Faes ont formé un duo très critiqué lors de presque chaque rencontre, Dendoncker remplaçant "Sterke Jan" lors de sa seule absence.

Cette fois, Jan Vertonghen est bien présent mais au vu de l'enchaînement des matchs, on ne serait pas étonné qu'il soit laissé au repos, qui plus est sur un terrain difficile. Problème : il n'a tout bonnement pas de doublure gauchère. Seul Arthur Theate peut glisser dans l'axe, laissant par exemple Olivier Deman arpenter le flanc gauche.

Changer toute la défense serait risqué face à une équipe aussi forte offensivement que la Serbie. Mais si Tedesco devait remplacer Wout Faes (et beaucoup le réclament depuis longtemps, y compris nous...), on serait curieux d'enfin voir Ameen Al-Dakhil débuter un match. S'il est systématiquement repris, c'est pour une raison, et c'est l'occasion pour Tedesco de le prouver.

Arthur Vermeeren avec Amadou Onana ?

Les essais à faire au milieu de terrain ne sont pas nombreux. On a déjà pu voir plusieurs duos ou trios, et Tedesco sait déjà ce qu'il peut attendre d'Onana, Mangala ou Tielemans. Voir Arthur Vermeeren débuter ne serait donc pas une surprise, car c'est dans un rôle de titulaire que ce type de joueur peut vraiment se montrer.

© photonews

Un pilier semble difficile à bouger : Amadou Onana, qui n'a pas vraiment son équivalent sur le banc. À ses côtés, Vermeeren peut évoluer libéré, tout en couvrant avec son intelligence tactique les éventuelles largesses de son aîné. Reste à voir si Tedesco ne surprendra pas en alignant Aster Vranckx, qu'il apprécie beaucoup, on le sait. Un trio renforcé dans l'entrejeu, Leandro Trossard en 10 ou un second attaquant devant ?

Doku au repos, Lukaku aussi ?

Jérémy Doku enchaîne les rencontres et pourrait bien être conservé en joker de luxe. Johan Bakayoko attend son heure et serait un choix très populaire également. Reste à voir si Romelu Lukaku sera aligné ou si Lois Openda sera seul en pointe - sa présence en conférence de presse confirme presque sa titularisation.

Michy Batshuayi, troisième roue du vélo en pointe, peut aussi être la surprise du chef et former un duo inédit avec Openda devant. Cela implique d'alléger l'entrejeu : une bonne idée face à une Serbie physique et sur un terrain difficile ? Peut-être pas. Affaire à suivre...

Les onze possibles :

Kaminski / Deman - Theate - Al Dakhil - Castagne/ Onana - Vermeeren - Vranckx / Carrasco (Trossard) - Openda - Bakayoko

Sels / Deman - Theate - Faes - Castagne / Onana - Tielemans / Carrasco (Trossard) - Openda - Batshuayi - Bakayoko