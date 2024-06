"Here we go" ! Tout est bouclé pour Will Still, qui sera officialisé très bientôt

Après avoir quitté le Stade de Reims, Will Still est plus proche que jamais d'avoir retrouvé son nouveau club. Il s'agira du RC Lens, toujours en Ligue 1.

C'est à la surprise générale que, au début du mois de mai, et donc avant même la fin du championnat, le Stade de Reims annonçait le départ immédiat de Will Still.

L'entraîneur belgo-anglais a toujours rêvé de la Premier League, mais aucun club ne semblait vraiment s'y intéresser. Outre-Manche, c'est Sunderland qui s'était le plus rapproché de lui.

Alors que, partout en Europe, les clubs reprendront leur préparation pour la saison prochaine avant la fin de ce mois de juin, Will Still serait plus proche que jamais de retrouver un nouvel employeur.

Will Still va bien devenir le nouvel entraîneur de Lens !

La rumeur révélée il y a une semaine était donc fondée : le coach de 31 ans va devenir le nouveau T1 du Racing Club Lens, où il remplacera un Franck Haise en partance pour Nice.

Après les dires du journaliste belge Sacha Tavolieri, il y a quelques jours, c'est désormais Foot Mercato, et globalement toute la presse française, qui confirme les propos.

Le média français précise que "le jeune technicien belge, débarqué il y a quelques semaines du côté de Reims, a fait rapidement l’unanimité. Son énergie, sa capacité à fédérer, son style de jeu et ses valeurs collent parfaitement à l’environnement du club artésien." L'objectif de Will Still sera de terminer dans le top 7 afin de se qualifier, au minimum, pour l'Europa Conference League. L'officialisation de son arrivée se fera ce week-end, voire, au maximum, en début de semaine prochaine.