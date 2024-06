Un ancien du Standard concerné par un transfert improbable ?

Les suiveurs de la première heure du Standard de Liège se souviendront peut-être de Mitchy Ntelo. L'attaquant avait été formé au Standard avant de signer à Charleroi, à l'été 2022.

Au Sporting, Ntelo avait d'abord évolué avec les Zebra Elites avant d'intégrer l'équipe A la saison suivante. Après seulement 4 petits matchs de Pro League lors de la première partie de saison, il a quitté Charleroi l'hiver dernier.

Direction la Bulgarie et le Lokomotiv Plovdiv. En efbetliga (la D1 bulgare), Ntelo a marqué 5 buts et donné 4 assists en 15 rencontres.

Suffisant pour attirer d'autres clubs européens. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Khimki - qui vient de remonter en D1 russe - serait intéressé par le joueur de 23 ans.

Khimki serait prêt à mettre 700 000 euros, tandis que Plovdiv en demande 1,2 millions d'euros. On se rappelle de Khimki pour le passage du très fantasque Didier Lamkel Zé. En outre, Coventry City serait également très intéressé par le profil du joueur.

