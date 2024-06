OFFICIEL : l'Union a trouvé un remplaçant à Anthony Moris

L'Union Saint-Gilloise nous a habitués lors de chaque mercato estival à se montrer inventive et à recruter des joueurs assez inconnus mais qui collent avec l'ADN du club.

Pensons aux récents exemples Mohamed Amoura, Mathias Rasmussen, Henok Teklab, ou encore Kevin Mac Allister. Ils constituent tous des réussites.

Après cette belle saison 2023-2024, l'Union n'a pas changé son fusil d'épaule. Ils ont d'ailleurs annoncé récemment Kamiel Van de Perre, en provenance de Genk.

Ce jeudi, l'Union a annoncé l'arrivée d'un autre joueur passé par Genk : Vic Chambaere. Il n'avait joué que deux petits matchs cette saison avec les U23 de Genk.

Gardien âgé de 21 ans, Vic Chambaere arrive dans le cadre d'un transfert en tant qu'agent libre. Il a signé jusqu'en 2027.

A new goalkeeper lands in Brussels! 🧱



Vic Chambaere signs with Union until 2027. Welkom! 🧤 pic.twitter.com/m3yIcxOFTB