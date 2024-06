Premier refus pour Kompany ? Un ancien d'Anderlecht va refuser le Bayern

Vincent Kompany a été annoncé au Bayern Munich il y a seulement une semaine. Pourtant, beaucoup de choses ont déjà été écrites sur lui.

Notamment, concernant les transferts que lui et sa direction sportive voudront réaliser cet été. Dernièrement, la presse allemande que le club ciblait plusieurs joueurs de renom, notamment Xavi Simons, Jonathan Tah, Frenkie de Jong, Chris Führich, Joao Palhinha ou encore le Diable Rouge Amadou Onana.

Des anciens d'Anderlecht ont également été évoqués. C'est le cas d'Albert Sambi Lokonga, mais également de Joshua Zirkzee.

L'attaquant allemand a réalisé une superbe saison à Bologne. Le Bayern Munich voulait exercer une clause de rachat lui permettant de faire descendre le prix de transfert à seulement 25 millions d'euros.

Malgré cela, Zirkzee se dirigerait vers l'AC Milan. Selon le média Relevo, l'AC Milan a déjà informé Bologne qu'il paierait la clause libératoire de 40 millions d'euros. Il n'y aura donc pas de négociations entre les clubs, seulement entre l'AC Milan, l'agent et le joueur. Zirkzee veut rester en Italie et a donc de bonnes chances d'y rester.

Il Milan ha già comunicato al Bologna che pagherà la clausola [come anticipato in esclusiva, valida per tutti] di 40 milioni di euro. Non ci sarà trattativa tra club.



