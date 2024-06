La prédiction qui inquiète : 7 (!) pays ont plus de chances que la Belgique de remporter l'Euro

Les Diables Rouges s'apprêtent à se rendre en Allemagne pour commencer l'Euro. Ils joueront leur premier match contre la Slovaquie le 17 juin.

L'Euro en Allemagne débutera le 14 juin. Le pays hôte affrontera l'Écosse en match d'ouverture. Un mois plus tard, le 14 juillet, se jouera la finale, mais quelles sont les chances que les Diables Rouges y participent ?

La célèbre agence de statistiques Opta a réalisé 10 000 simulations et les résultats sont clairs. La phase de groupe ne devrait poser aucun problème. La Belgique a en effet 51 % de chances de remporter la phase de poules et 26 % de chances de terminer deuxième. L'Ukraine a plus de chances de terminer deuxième.

Devenir vainqueur de groupe sera crucial pour la suite du tournoi. Si tel est le cas, les Diables Rouges rencontreront le troisième du groupe A, B, C ou D en huitièmes de finale.

Ce match se jouera le 2 juillet à Munich. La Belgique a alors 48,5 % de chances de se qualifier pour les quarts de finale selon Opta. Ensuite, cela deviendra beaucoup plus difficile...

Opta attribue aux Diables Rouges 23,4 % de chances d'atteindre les demi-finales, 10,6 % de chances d'atteindre la finale et seulement 4,7 % de chances de remporter le tournoi. Ainsi, sept autres équipes ont plus de chances de remporter l'Euro.

D'après les simulations, l'Angleterre a le plus de chances de remporter le tournoi : 19,9 %. La France la suit de près avec 19,1 % de chances, tandis que le pays hôte devra se contenter de 12,4 %.