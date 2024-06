Un pilier de l'Antwerp sur le départ : Michel-Ange Balikwisha intéresse plusieurs clubs !

Auteur d'une saison pleine avec l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha devrait quitter le Great Old cet été. Des clubs étrangers s'intéressent à l'international U21 belge.

Depuis sa signature à l'Antwerp en provenance du Standard, Michel-Ange Balikwisha (23 ans) est monté en puissance. Après une première saison à 5 buts et 5 passes décisives en 38 matchs, l'ancien Rouche a doublé son total ces deux dernières saisons et a fini l'exercice 2023-2024 avec, une nouvelle fois, 10 buts et 8 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues.

Décisif en qualifications pour la Champions League avec un but et un assist au match retour contre l'AEK, il a ensuite disputé 5 des 6 matchs de poules de C1 avec le Great Old, se montrant donc également aux yeux de l'Europe.

Une blessure qui ne l'a pas ralenti

Blessé au genou en début d'année pendant un peu moins de deux mois, Michel-Ange Balikwisha est ensuite revenu immédiatement dans le onze de base et n'a pas ralenti en Playoffs, durant lesquels il a disputé les 10 rencontres et marqué à 2 reprises.

© photonews

Mais l'avenir de l'Antwerp est très incertain. Le Great Old n'aura pas d'Europe, s'est séparé de Mark Van Bommel et devrait replacer son focus sur de jeunes joueurs et des recrues à fort potentiel plutôt que sur la construction d'une équipe capable d'aller titiller les premières places au classement.

On sait aussi que l'Antwerp n'hésitera pas à vendre les joueurs de son noyau susceptibles de rapporter gros, et Balikwisha en fait clairement partie : l'ex-international U21 (10 caps) est évalué à 9 millions d'euros par Transfermarkt. S'il est sous contrat jusqu'en 2026, il serait toutefois étonnant de le voir rester une saison de plus.

Des clubs étrangers sur Balikwisha

Sans surprise, de l'intérêt existe : selon nos informations, plusieurs clubs étrangers se sont déjà renseignés pour Michel-Ange Balikwisha. Des clubs français, espagnols et allemands suivent de près l'attaquant de l'Antwerp et seraient même entrés en contact avec l'entourage du joueur pour évoquer son avenir.

On ignore quelle piste privilégie le joueur lui-même, mais il faudra quoi qu'il en soit se mettre à table avec l'Antwerp, qui ne devrait dès lors pas mettre de bâtons dans les roues de son joueur. Michel-Ange Balikwisha cumule 124 matchs pour le Great Old depuis son arrivée, pour 25 buts et 14 passes décisives.