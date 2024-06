Genk ne s'arrête plus et devrait devancer le Club de Bruges sur un dossier très chaud !

Genk est sans conteste le club belge qui se montre le plus actif alors que le mercato estival n'a même pas encore ouvert ses portes.

En effet, les Limbourgeois sont très proches de recruter le jeune et prometteur Jarne Steuckers, de STVV. En outre, Adrian Palacios se rapproche également.

De plus, Genk s'intéresse à Matte Smets, qui a lui aussi impressionné à Saint-Trond. Le jeune défenseur central de 20 ans a été l'un des joueurs les plus importants dans la belle saison des Canaris. Thorsten Fink, ancien coach de STVV, veut également que Smets l'accompagne.

Genk n'est pas le seul à s'être positionné, bien évidemment. Le Club de Bruges était également sur la piste de l'international U21 avec la Belgique.

Mais comme l'explique Sacha Tavolieri, Smets devrait bel et bien rejoindre Genk. Une réunion est prévue dans les prochaines 24 heures afin de trouver un accord avec le joueur. Genk serait prêt à payer la clause libératoire, estimée à 2,25 millions d'euros. Smets veut retourner à Genk, où il a joué en équipes de jeunes.

🇧🇪🐥 EXCL. Matte Smets wants to come back to #KRCGenk ! The central back played in the youth teams of Genk before joining #STVV & would love to return.



🗣️ A meeting has been scheduled in the next 24 hours with Genk leaders in order to find an agreement on personal terms.



🔵… pic.twitter.com/WaWuOsTlxI