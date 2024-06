Un ancien sélectionneur critique sévèrement la Fédération : "C'est de l'amateurisme !"

Les Diables Rouges ont joué leur premier match amical ce mercredi, en gagnant 2-0 contre le Monténégro. Samedi prochain, ils auront un autre match amical face au Luxembourg.

Les Diables Rouges partiront pour l'Allemagne le 12 juin, pour y jouer leur premier match de l'Euro le 17 juin. La préparation se fera à Tubize, mais les deux matches amicaux seront également utiles pour le sélectionneur Domenico Tedesco.

Cependant, il a une toute autre opinion à ce sujet. Tedesco aurait préféré simplement s'entraîner au lieu de jouer deux matches amicaux. Cependant, il est établi qu'au moins dix matches amicaux doivent être disputés au cours d'une saison.

"L'idée initiale du sélectionneur de n'organiser que des entraînements pour la préparation de l'Euro et de ne pas jouer de matches amicaux ne me semble pas mauvaise. S'il y a des cyclistes qui se préparent pour un objectif avec seulement des entraînements, sans compétition, pourquoi cela ne serait-il pas possible dans le football ?", s'interroge l'ancien sélectionneur René Vandereycken dans le Nieuwsblad.

Vandereycken a également reconnu une erreur de la part de la Fédération. "Quelqu'un à l'Union belge de football aurait dû savoir qu'il est obligatoire de disputer dix matchs internationaux en une saison. Et il aurait dû en informer immédiatement le sélectionneur. Si cela a été signalé trop tard, il faut alors chercher des adversaires valables. Mais si les calendriers des autres participants à l'Euro sont déjà fixés, vous vous retrouvez avec des adversaires de moindre qualité comme le Monténégro et le Luxembourg. Cela se voit déjà dans les chiffres de fréquentation (du stade Roi Baudouin, nda)."

"Désolé, ne pas être au courant de cela, je pense que c'est une grosse erreur, de la part de quiconque au sein de l'Union belge de football. Face à cela, le staff technique a dû passer de plan A à plan B. Prenez par exemple une préparation physique : si des matches s'intercalent soudainement, cette préparation doit être modifiée. C'est assez amateur, même préoccupant à ce niveau, de la part de celui qui en est responsable", conclut-il.