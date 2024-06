Romelu Lukaku fait rêver les supporters d'Anderlecht... mais quand pourrait-il vraiment revenir au RSCA ?

Romelu Lukaku a lâché une petite bombe cette semaine : la fierté de Neerpede a assuré qu'il pourrait revenir "bien plus tôt que ce que les gens pensent" à Anderlecht. Mais c'est quand, "bien plus tôt" ?

Il aura suffi de quelques mots mystérieux de la part de Romelu Lukaku pour que tous les supporters Mauve & Blanc s'enflamment : "Je vais revenir à Anderlecht, c'est sûr, et bien plus tôt que ce que les gens pensent".

Alors que l'avenir à court terme de Lukaku est incertain, certains ont immédiatement vrillé : Jesper Fredberg, à toi de jouer ! On en a même vu s'interroger sur la compatibilité entre Kasper Dolberg et Romelu Lukaku. Le supporter, par définition, est irrationnel quand l'amour remplace la raison. Non, Big Rom ne reviendra pas en Belgique cet été, à 31 ans.

Lukaku coûte (bien) trop cher

D'abord, pour une raison tellement évidente qu'on se sent un peu bête de devoir la spécifier : Romelu Lukaku est beaucoup trop cher. On ne parle pas ici de salaire, car Lukaku ferait certainement de grosses concessions pour revenir à Anderlecht, mais bien du prix fixé par Chelsea : environ 45 millions d'euros.

© photonews

Et pas question d'espérer ici que les Blues fassent des cadeaux au Belge, qui n'a pas donné pleine et entière satisfaction et a été un véritable gouffre financier depuis son arrivée. Cet été, seul un club (relativement) riche pourra s'offrir Lukaku.

Lukaku est encore (bien) trop fort

L'autre raison est assez logique également : à 31 ans, Romelu Lukaku entre dans ce qu'on considère généralement le "prime" d'un attaquant de pointe, son pic de forme physique correspondant à ses meilleures années.

© photonews

Didier Drogba, l'idole de Lukaku, a réussi ses meilleures saisons en Premier League après l'âge de 30 ans. Karim Benzema a remporté le Ballon d'Or à 34 ans. Robert Lewandowski aurait pu (dû ?) le remporter à 32 ans. Rien n'indique que le niveau de Romelu va baisser drastiquement dans les 2-3 ans à venir.

Imaginer Romelu Lukaku en Jupiler Pro League dans ce laps de temps est presque drôle. Quand on voit à quel point certains "vieux" Diables Rouges ont régné sur le championnat de Belgique dès leur retour (Mignolet, Alderweireld, Vertonghen, dans une moindre mesure Chadli et Hazard au-dessus du lot quand leur corps les laissait en paix), Lukaku, qui est encore dans la catégorie supérieure, s'amuserait bien... ou s'ennuyerait ferme, c'est selon.

Une pige en Serie A, une pige en Arabie Saoudite... et puis ?

Cet été, selon toute vraisemblance, Romelu Lukaku devrait signer quelque part en Serie A. Le Napoli est la piste la plus plausible, avec Antonio Conte aux manettes et Victor Osimhen sur le départ. Même si la Roma n'a pas vécu une saison facile, Lukaku l'a toute de même finie avec 21 buts, ce qui a rassuré tout le monde.

© photonews

Une ou deux saisons de plus en Italie, et puis... ? Tout dépendra des envies de Lukaku. Paradoxalement, l'idée d'un retour au Sporting d'Anderlecht rend plausible une pige en Arabie Saoudite : aller toucher en un an dans les sables d'Orient ce qu'il a pu gagner en 5 saisons italiennes, histoire de pouvoir revenir à Anderlecht sans aucune exigence sur le plan salarial.

On se mouille : un scénario envisageable verrait Romelu Lukaku continuer l'aventure chez les Diables Rouges jusqu'à la Coupe du Monde 2026, annoncer sa retraite internationale, et revenir en Belgique à l'âge de 33 ans. C'est le plus tôt possible.

Un an, voire deux ans d'attente en plus et Lukaku ne reviendrait pas vraiment "beaucoup" plus tôt que ce que les gens pensent ; mais là encore... tout dépend de ce que "les gens" pensaient. Tout ce qu'on sait, c'est que le meilleur buteur de l'histoire des Diables ne veut pas revenir à Anderlecht hors-forme et en "pré-retraite", donc certainement pas à 37-38 ans. Le reste, ce ne sera que spéculation...