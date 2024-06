La défense des Diables inquiète : "Que fait-on si c'est Mbappé en face ?"

Les Diables Rouges ont démarré leur préparation pour l'Euro par une victoire en amical face au Monténégro. Cependant, la défense de l'équipe nationale a de nouveau posé question.

Axel Witsel a joué une mi-temps contre le Monténégro. Il est entré en jeu après la pause en remplacement de Wout Faes. C'était sa première apparition en équipe nationale depuis la Coupe du monde au Qatar.

La seconde mi-temps contre le Monténégro s'est moins bien passée que la première. Placé en défense centrale, Witsel a été pris plusieurs fois dans son dos et a même failli être coupable d'un but monténégrin.

Axel Witsel dans une défense à 4, une fausse bonne idée ?

"C’est un fait de jeu qui peut paraître anodin dans un match amical mais qui ne l’est pas du tout dans notre position", a déclaré Guillaume Gillet dans l'émission "Complètement Foot" de Vivacité. "Tout le monde est unanime sur le fait que Witsel a fait une très bonne saison dans une défense à trois. Et on a peur, que dans une défense à 4 d’avoir un axe assez lent, avec Axel en défenseur central.

"On l’a vraiment vu aujourd’hui sur cette action-là. Et passer à trois n’est selon moi pas dans les plans de Tedesco. On ne change pas toute une tactique pour un joueur qui n’a plus été sélectionné depuis un an."

"Donc je ne crois pas que ce soit viable pour les Diables de jouer à trois. Donc il faut se poser la question : qu’est-ce qui se passe si on doit jouer avec Axel face à Mbappé ou face à des attaquants d’Angleterre ?", s'inquiète l'ancien Diable Rouge.