C'était l'Openda... du Club de Bruges : Lukaku est loin d'être remplacé

Lois Openda a débuté cette semaine avec de grandes ambitions. Le buteur de Leipzig était attendu au tournant... et s'est loupé.

La présence de Loïs Openda en conférence de presse à la veille de Belgique-Serbie avait vendu la mèche, mais c'était de toute façon prévisible : le buteur du RB Leipzig était titulaire ce mercredi en lieu et place d'un Romelu Lukaku totalement laissé au repos et donc même pas sur le banc.

Une nouvelle chance qu'attendait avec impatience Openda, qui n'a pas encore marqué sous Domenico Tedesco. C'était là sa seconde titularisation, après le désastre de son duo avec Lukaku en déplacement à Vienne. Loïs était alors sorti à la mi-temps, victime d'une formation expérimentale peu convaincante de la part du sélectionneur.

Le verre à moitié plein pour Openda ?

Cette fois, il aura joué une grosse heure, et il se sera créé des occasions. Mais Openda n'en aura converti... aucune. Selon qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, on estimera que face à un gardien moins inspiré, il aurait au moins inscrit un but... ou que manquer tant de grosses occasions (au moins 3) est impardonnable pour un joueur qui espère devenir le successeur du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.

Plus interpellant : face à des défenseurs qui sont loin d'être les meilleurs du monde, Openda n'a gagné aucun duel dos au but, n'étant dangereux que quand Youri Tielemans le trouvait dans sa foulée, en profondeur. Si Michy Batshuayi n'a pas été plus efficace devant le but à sa montée au jeu, l'attaquant de Fenerbahçe a réussi quelques déviations de la poitrine bien senties qu'Openda ne réussissait jamais sur les longs ballons venus de Matz Sels.

Avant le match, Openda avait reconnu, et c'est à son honneur, que le Loïs des Diables Rouges était pour le moment plus proche de celui de Vitesse Arnhem que de celui de Lens et Leipzig. Malheureusement, ce mercredi, il était même plus proche de celui du Club de Bruges. On attend le déclic avec impatience...