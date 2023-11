Un retour en forme qui peut faire beaucoup de bien aux Diables : Tielemans vient-il de reprendre espoir en vue de l'Euro ?

Youri Tielemans a livré sa meilleure prestation depuis plusieurs mois, ce mercredi contre la Serbie. Le joueur d'Aston Villa semble enfin reprendre du poil de la bête.

En difficulté depuis plusieurs mois, Youri Tielemans était titulaire avec les Diables pour affronter la Serbie. Le médian d'Aston Villa est à créditer d'une bonne prestation, l'une de ses meilleures depuis plusieurs mois.

"Je suis toujours motivé, avec l'envie de me montrer. Cela ne change rien par rapport à d'habitude. J'ai fait de bonnes passes vers Lois. Il n'a pas su concrétiser mais tout le monde sait qu'un autre jour, elles sont toutes dedans" a déclaré l'ancien d'Anderlecht après la partie.

Capitaine pendant les 25 dernières minutes après la sortie de Yannick Carrasco, le joueur de 26 ans a un petit peu rassuré. L'essentiel sera de rapidement confirmer, mais un Tielemans à ce niveau peut faire beaucoup de bien aux Diables, et relever encore la concurrence au milieu de terrain.

Car au vu des performances récentes d'Amadou Onana et Orel Mangala, l'arrivée d'Arthur Vermeeren et les retours attendus de Roméo Lavia et Kevin De Bruyne, le rôle de titulaire de Tielemans à l'Euro n'est certainement pas assuré. Peut-être cette prestation va-t-elle redonner confiance et espoir à Youri ?