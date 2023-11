"Kasper Dolberg, c'est un joueur qui peut tout faire"

L'attaquant danois a rendez-vous avec son équipe nationale. Son sélectionneur a toujours confiance en lui.

Kasper Dolberg est arrivé du côté d'Anderlecht cet été pour se relancer après un passage compliqué en prêt du côté d'Hoffenheim la saison dernière.

Avec neuf buts et une passe décisive en 13 rencontres chez les Mauves, le Danois a déposé sa carte de visite. Son sélectionneur en équipe national, Kasper Hjulmand connaît son joueur et s'est exprimé devant la presse : "On sent qu’il est bien, plus détendu. Beaucoup de choses se sont passées dans sa vie et il ne fait aucun doute qu’il se sent bien sur et en dehors du terrain".

Le sélectionneur danois en est convaincu : Dolberg peut encore progresser. "La plupart de ceux qui ont joué avec lui, contre lui ou se sont entraînés avec lui le disent : 'p… de m…, c’est un joueur qui peut tout faire'", a conclu Hjulmand.