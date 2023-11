L'irrégularité, toujours le même problème au Standard ? "On reçoit un soutien qu'on ne mérite pas"

Depuis plusieurs saisons, l'irrégularité du Standard empêche le club principautaire de retrouver le top du championnat. Le CEO Pierre Locht analyse cette situation et revient sur le rôle primordial des supporters.

Depuis plusieurs saisons, le Standard a le don de terrasser les cadors du championnat à domicile, mais de lâcher un nombre incalculable de points dans les rencontres plus abordables. Telle est l'une des raisons pour laquelle les Rouches ne luttent plus avec le top depuis plusieurs saisons, et le CEO Pierre Locht a commenté cette situation dans une vidéo publiée sur les médias du club.

"L'irrégularité reste un problème au Standard, même si on sait que le club fonctionne beaucoup à l'émotion et que l'on connaît l'impact du stade à domicile. Il y a peut-être eu une forme de relâchement après les matchs contre Bruges et Anderlecht, donc c'est quelque chose que l'on doit analyser."

"Mais il y a aussi une tendance à analyser de manière trop positive les matchs gagnés et trop négative les matchs perdus. Nous sommes à la place à laquelle nous devons nous trouver, qui n'est pas suffisante. On doit travailler sur la régularité, mais aussi sur le niveau global en général."

© photonews

Malgré ces résultats en dents de scie, le Standard peut compter sur le soutien inconditionnel de ses supporters. Des supporters qui ont mis le feu à Sclessin, surtout contre Bruges et Anderlecht, permettant aux joueurs de Carl Hoefkens de remporter deux victoires importantes.

"Le soutien des supporters est un de nos gros points forts, qui surprend beaucoup de monde et même des gens de l'extérieur. Ils sont là envers et contre tout, ils l'ont encore montré à Anvers. Cela doit être une grosse source de motivation pour tout le monde dans le club. On reçoit un soutien qui est au-delà de ce qu'on mérite."

"Cela nous a aidé à être où on est, à portée des Play-Offs 1. Le seul appel que je peux faire est de maintenir ce soutien, mais c'est surtout au club et aux joueurs de faire une introspection pour voir ce que l'on peut faire de plus pour améliorer la situation globale" a conclu Pierre Locht.