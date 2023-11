"Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter Lukaku"

Aurons-nous un jour un autre attaquant du standing de Romelu Lukaku ? Auteur d'un quadruplé contre l'Azerbaïdjan, l'attaquant de l'AS Rome est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge. Et il ne compte pas s'arrêter là.

Bien sûr, nous savons depuis un certain temps que Lukaku est une machine à buts pour les Diables. 72 buts lors de ses 71 derniers matches internationaux sont des chiffres stupéfiants. Et maintenant, beaucoup diront : "c'était seulement contre l'Azerbaïdjan"... Mais avez-vous vu quelqu'un marquer deux buts en seconde période ?

Lukaku est tout simplement un atout dont on ne peut pas se passer. Doku a joué un grand rôle dans le premier, Trossard l'a vu marcher du coin de l'œil avant de le lancer et Faes a fait la même chose que Doku. "Le meilleur attaquant avec lequel j'ai jamais travaillé", a déclaré Tedesco en conférence de presse.

S'il reçoit un bon ballon dans le rectangle, sa reprise sera a minima cadrée. Du moins quand il est bien dans le match. C'était le problème contre la Croatie lors de la Coupe du Monde. Le Lukaku de ce dimanche aurait probablement transformé une, voire plusieurs de ces occasions. "Il sait exactement où se trouve le but, il n'a pas besoin de le voir lui-même", a ajouté Tedesco.

Lukaku ne peut être arrêté que d'une seule manière

Lukaku ne compte plus sur sa vitesse, même s'il l'a toujours. Il est devenu une arme mortelle avec la tête. Un aspect de son jeu qu’il a tellement amélioré au fil des années. Mais aussi l'usage de son corps. Si vous êtes défenseur derrière lui, vous avez déjà perdu d’avance. "Il utilise très bien son corps", a également déclaré l'entraîneur national.

L'Italie l'a déjà contenu en faisant jouer un défenseur devant lui et un défenseur derrière lui. C'est le seul moyen : il ne peut pas mettre le ballon dans la surface. Et puis... 297 buts et 93 passes décisives sur l'ensemble de sa carrière en club, sur 614 matches. Au sommet de son art.