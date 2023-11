Après les critiques à Anderlecht, Kasper Schmeichel pointé du doigt avec le Danemark : "C'est vraiment notre n°1 ?"

L'arrivée de Kasper Schmeichel à Anderlecht s'est faite dans la polémique, le gardien danois remplaçant un Maxime Dupé très apprécié. Et au Danemark aussi il est critiqué.

Le Danemark ira bel et bien à l'Euro 2024, mais s'est incliné lors de son dernier match sur la pelouse de l'Irlande du Nord. Une défaite qui fait mauvais genre pour Kasper Schmeichel et ses coéquipiers, surtout après une pénible victoire sur la pelouse de Saint-Marin quelques jours plus tôt lors duquel leur modeste adversaire était parvenu à égaliser.

Et le gardien de but du RSC Anderlecht, déjà critiqué pour le but encaissé à Saint-Marin, a encore été pointé du doigt contre l'Irlande du Nord. Certains estiment que Schmeichel aurait pu capter le 1-0 adverse. "Je ne crois pas avoir encaissé un but dans ma carrière où, en le revoyant, je me suis dit que j'aurais pu ou dû l'arrêter. Vous ne pouvez pas tout arrêter, c'est comme ça, c'est la vie de gardien de but", relativise Kasper Schmeichel après le match au micro de TV2.

Critiqué à Anderlecht et au Danemark

Le média de référence Bold n'est pas d'accord avec l'auto-analyse du portier danois. Ainsi, Schmeichel y reçoit la note de... 2/10. "La place de Schmeichel dans les buts sera bientôt à débattre. Vendredi, ça n'avait pas l'air fameux, cette fois c'était vraiment mauvais (...) Est-il vraiment notre gardien n°1 pour l'été prochain ?".

Kasper Hjulmand a calmé le jeu après le match, reconnaissant qu'il n'avait pas encore revu les images du but mais qu'il ne pensait vraiment pas que le Danemark ait "un problème de gardien de but " en vue de l'Euro 2024. Mais alors que sa valeur ajoutée au RSCA est également remise en question, Kasper Schmeichel semble traverser une bien mauvaise passe...