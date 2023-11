Un penalty changé en carte jaune pour simulation : ça a chauffé entre deux Diables Rouges

Une fois n'est pas coutume, Loïs Openda n'a pas marqué avec Leipzig. Il a pourtant cru obtenir un penalty pour son équipe.

Quatre Belges titulaires à l'occasion de ce Wolfsburg - Leipzig disputé hier après-midi en Bundesliga. Mais plus encore que Koen Casteels et Aster Vranckx, ce sont Loïs Openda et Sebastiaan Bornauw qui se sont mis en évidence avant la demi-heure.

Après le but contre son camp d'Olivier Deman quelques instants plus tôt dans la rencontre entre le Werder Brême et le Bayer Leverkusen, on pensait que la mauvaise après-midi des défenseurs belges se prolongerait quand l'arbitre a sifflé penalty suite à une faute de Sebastiaan Bornauw.

Mais son épaule contre épaule avec Loïs Openda est vite apparue comme licite. Cela n'a pas échappé au VAR, qui a invité l'arbitre à consulter les images par lui-même. C'est ainsi que le penalty s'est transformé en une carte jaune pour simulation adressée à Openda. L'attaquant se montrera tout de même décisif avec un assist plus tard dans la rencontre mais ne pourra empêcher la défaite de Leipzig.