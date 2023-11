🎥 Aïe ! Un Diable Rouge part à la faute dans un match très important !

12e de Bundesliga, le Werder de Brême n'est parvenu à ne gagner qu'un seul de ses 5 derniers matchs. Face au Bayer Leverkusen, leader surprise du championnat, la tâche promettait d'être compliquée.

D'ailleurs, les Werderaner se retrouvent déjà menés au score, après seulement 9 minutes de jeu. Manque de chance : il s'agit d'un but contre son camp d'Olivier Deman.

Le Belge a manqué son contrôle de balle sur un centre adverse. Le ballon a pris le gardien à contre-pied et a roulé dans le but. Une sortie assez maladroite de l'ancien du Cercle de Bruges, qui met déjà malheureusement son équipe dans l'embarras.

ELES SÃO IMPARÁVEIS!!! O Leverkusen joga bola amigos, pressão no início do jogo em busca de retomar a liderança e time bom precisa de contar com a sorte né



Olivier Deman jogou para o próprio gol



