La jeunesse peut sauver le Standard d'un mois de janvier infernal

Lucas Noubi, Nathan Ngoy, Cihan Canak ou encore Isaac Price : la jeunesse a pris le pouvoir au Standard, contre le Racing Genk. Et cela ne déplaira certainement pas à Carl Hoefkens.

Privé de plusieurs titulaires dont Zinho Vanheusden et Bope Bokadi, Carl Hoefkens a dû revoir sa défense pour affronter le Racing Genk. Kostas Laifis a retrouvé une place de titulaire, accompagné de Nathan Ngoy et Lucas Noubi.

Plus haut dans le jeu, Isaac Price prenait place sur le côté droit, en remplacement de Marlon Fossey. À gauche, Cihan Canak était préféré à Moussa Djenepo, aligné aux côtés de Wilfried Kanga. Kamal Sowah a fait les frais de ces changements, débutant sur le banc.

La jeunesse prend le pouvoir au Standard

Petit à petit, les jeunes liégeois prennent du galon et se rapprochent d'une place de titulaire en équipe première. Ngoy (20 ans) est l'un des meilleurs depuis le début de la saison, Isaac Price (19 ans) a sorti une prestation très encourageante dans une position qui n'est pas la sienne et progresse de semaine en semaine, Noubi (18 ans) a été intransigeant, Canak (18 ans) gère mieux le travail défensif que Djenepo.

© photonews

"Ça, c'est SL16 hein" souriait d'ailleurs Ngoy après la rencontre. Des bonnes surprises pour Hoefkens, aussi rendues permises par la présence d'une seconde équipe professionnelle, en Challenger Pro League. "C’est grâce aux matchs qu’il a joués avec les U23 que Lucas a pu être performant contre Genk. S’il ne joue pas à haut niveau avec la deuxième équipe, il ne peut pas faire un match comme celui-là" commentait d'ailleurs le T1.

La semaine prochaine à Bruges, le coach des Rouches va récupérer Zinho Vanheusden et Bope Bokadi, mais sera privé de Nathan Ngoy, suspendu à son tour. La solution la plus probable serait peut-être de se servir de l'expérience et du pied gauche de Kostas Laifis, mais la "prestation référence" (sic.) de Noubi contre Genk pourrait redistribuer les cartes.

Au mois de janvier, le Standard pourrait être privé de plusieurs titulaires en vue des coupes continentales. La Coupe d'Asie s'étalera jusqu'à la mi-février, comme la Coupe d'Afrique. Une période durant laquelle pourrait perdre jusqu'à 7 joueurs, et où les jeunes pourraient jouer à nouveau un rôle important. Quoi qu'il en soit, la jeunesse prend le pouvoir à Sclessin !