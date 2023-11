Le Club de Bruges concerné par un rachat ? Bart Verhaeghe brise le silence

L'actualité est bouillante du côté du Club de Bruges. Ce mardi, il a été annoncé que Vincent Mannaert quittera ses fonctions en tant que CEO à la fin de la saison. Autre sujet épineux : la reprise du club par des investisseurs.

Cela fait depuis le mois de mai dernier que des rumeurs de rachat pèsent sur le Club de Bruges. Bart Verhaeghe, président du club, serait en effet à la recherche d'investisseurs. Dirk De Fauw, bourgmestre de la Ville de Bruges, expliquait néanmoins que "la vente n'était pas encore pour demain".

Lors d'une conférence de presse s'étant tenue ce mardi suite à l'annonce du départ de Vincent Mannaert en tant que CEO à la fin de la saison, Bart Verhaeghe a répondu à des questions au sujet du rachat du Club.

Bart Verhaeghe évoque le rachat du Club de Bruges

"En attendant, tout le monde sait que nous recherchons des partenaires pour relever les défis de demain. Mais je resterai le principal actionnaire avec Jan Boone dans les années à venir", a déclaré Verhaeghe dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Nous souhaitons désormais construire un nouveau stade le plus rapidement possible : nous espérons obtenir un permis au printemps 2024."

"Un rachat ? La presse a clairement fait savoir que nous souhaitions vendre le Club", a continué Verhaeghe. "Nous avons chargé Raine (une banque d'affaires new-yorkaise, nda) d'évaluer les possibilités qui s'offrent à nous dans le domaine du football, afin de trouver les bons partenaires pour l'avenir. Pour la construction du stade, pour être compétitif au plus haut niveau en Belgique et pour rester sur la carte en Europe. La gestion stratégique du Club de Bruges restera entre mes mains dans les années à venir. J'espère que cela garantira la paix et la stabilité."