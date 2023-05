Séisme et révolution à venir au Club de Bruges !

Une page va se tourner au Club de Bruges. Bart Verhaeghe a annoncé, conjointement avec d'autres actionnaires, être prêt à vendre ses parts.

Surprise dans le petit monde du football belge. Via un prospectus destiné aux acquéreurs potentiels, Bart Verhaeghe a fait savoir que lui et d'autres actionnaires du Club de Bruges étaient prêts à vendre leurs parts. "Après une décennie en tant que président, Bart Verhaeghe et le groupe de propriétaires sont prêts à se lancer dans d'autres activités que le football", lit-on dans le prospectus partagé par Sporza.

Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone et Peter Vanhecke détiennent 71,89% des parts du Club Bruges, regroupées dans la société Grizzly Sports. Les 23,26% restants des parts sont détenues par le fonds d'investissement américain Orkila Capita depuis deux ans.

Le départ à prévoir de Bart Verhaeghe est une révolution pour le Club de Bruges. L'homme d'affaires était devenu président en 2011, et a depuis remporté 5 titres de champion de Belgique à la tête du Club, en faisant le n°1 belge dans ce laps de temps.