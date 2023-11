Mais que fait Hein Vanhaezebrouck avec Gift Orban ?!

Le week-end dernier, La Gantoise a fait match nul 1-1 contre l'Union Saint-Gilloise. Cette rencontre s'est déroulée en grande partie sans Gift Orban, qui n'a été autorisé à entrer en jeu qu'à la 84e minute.

Gift Orban et Hein Vanhaezebrouck... La situation est presque devenue insensée. L'attaquant gantois semble tout simplement être mis à l'écart par son club. Un scénario qui semblait totalement inenvisageable en début de saison.

Arrivé l'hiver dernier dans l'anonymat le plus total en provenance de Stabaek (Norvège), Gift Orban s'est très vite fait un nom en Belgique et en Europe. 20 buts en 22 matchs plus tard, sa valeur marchande montait en flèche et plusieurs grands clubs européens s'intéressaient à lui.

L'attaquant nigérian est conscient de ses qualités, c'est le moins que l'on puisse dire. Après seulement quelques semaines sous le maillot gantois, il clamait haut et fort sa volonté de jouer dans un grand championnat, surtout en Premier League.

Un véritable phénomène était né. Mais visiblement, cela n'était pas totalement du goût d'Hein Vanhaezebrouck. Lors des quatre derniers matches de championnat, Orban n'a eu droit qu'à 37 minutes jeu. Remarquable (et surtout anormal) pour un attaquant qui a déjà marqué 31 fois en 43 matches pour La Gantoise et qui vaut désormais 20 millions d'euros selon Transfermarkt.

© photonews

Hein Vanhaezebrouck et Gift Orban : la situation devient insupportable

Contre Charleroi, Orban a réussi à marquer pendant les quelques 10 minutes qui lui ont été accordées - pour la première fois depuis le mois d'août. Mais il n'a pas fêté son but. Même après le match, il n'a pas hésité à lancer une pique à Vanhaezebrouck et à son club.

"Vous savez, un club ou un entraîneur ne peuvent pas briser ma carrière. Si je ne réussis pas ici, je le ferai ailleurs, dans un autre club, et j'y trouverai ma confiance", avait-il lancé.

Hein Vanhaezebrouck a quant à lui toujours clamé agir pour le bien du club et du joueur. Le coach gantois a constamment calmé le jeu face aux questions des journalistes. Il aime à le répéter : il n'y a "aucun problème" avec Orban.

Contre l'Union, ce week-end, la situation a connu un nouvel épisode Lorsque Tissoudali a dû quitter le terrain, les supporters ont immédiatement pensé à Orban...avant de voir Hjulsager entrer sur la pelouse. Quelques minutes plus tard, le Nigérian a été autorisé à entrer sur le terrain. Une fois de plus, il était loin d'être heureux, comme en témoigne le fait qu'il ait jeté une bouteille d'eau.

© photonews

La Gantoise et Vanhaezebrouck vont finir par se tirer une balle dans le pied

Par la suite, Vanhaezebrouck a surtout souligné le fait qu'Orban n'est pas parvenu à faire la différence. "Peut-être devrais-je faire d'autres choix à l'avenir. Mais ce n'est pas parce que les remplaçants ont pu faire la différence (ce dimanche)."

Mais pointer du doigt un joueur de cette manière, qui n'a joué que dix minutes...? On pourrait presque croire que l'entraîneur gantois veut désormais enfoncer Orban.

La question qui pourrait se poser : jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Le mercato hivernal approche à grands pas et Orban fera encore l'objet l'intérêt de plusieurs grands (et riches) clubs. Si La Gantoise ne compte pas l'utiliser à son plein potentiel, autant en profiter pour le vendre le plus cher possible pendant qu'il en est encore temps. Au risque que Vanhaezebrouck ne fasse baisser sa valeur marchande.

Le destin d'Orban semblerait de plus en plus évident : quitter La Gantoise cet hiver. Pourrait-il en aller autrement, après une telle première partie de saison et un tel traitement de la part de son coach ? L'avenir nous le dira très prochainement.