🎥 Pire que Donnarumma, un gardien anglais signe la boulette de l'année

Gianluigi Donnarumma avait attiré l'attention de tout le monde avec sa bourde lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Newcastle. Si les regards seront naturellement moins attirés par le nom de Maksymilian Stryjek, les images n'en valent pas moins le détour.

Lors d'un duel en D3 anglaise face à Barnsley, le gardien de Wycombe a signé l'une des bourdes de l'année en voulant gagner du temps. Bousculé par un adversaire, Stryjek est tombé au sol pour attirer l'attention de l'arbitre mais il a malheureusement relâché le ballon.

Sam Cosgrove, l'attaquant adverse, n'en demandait pas tant et a... offert la victoire à son équipe.

Barnsley have just scored this goal in the 91st minute against Wycombe…



What is the keeper thinking?? ūü§£ pic.twitter.com/MmzXrM3MLB