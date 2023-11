Deux Diables en course pour le prix du joueur du mois en Premier League

Six mois seulement avant le début de l'Euro, les Diables espérant être sélectionnés doivent se mettre en lumière. C'est le cas de deux d'entre eux, dans le championnat qui est probablement le plus difficile au Monde.

En effet, Jérémy Doku et Thomas Kaminski sont nominés pour le prix du joueur du mois en Premier League. Le premier fait des ravages avec Manchester City, le second tente de maintenir Luton, 17e, en Premier League.

Les deux joueurs seront en concurrence avec Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Raheem Sterling (Chelsea) et Marcus Tavernier (Bournemouth).

The standouts from November.



Back your choice for November's @premierleague Player of the Month now: https://t.co/xz2IGc9jvn#FC24 pic.twitter.com/zzTzuWhn5V