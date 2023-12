🎥 Lois Openda sur sa lancée

Double buteur en semaine contre Manchester City, Lois Openda a encore marqué avec Leipzig, samedi après-midi. Il en profite pour s'installer parmi les trois meilleurs buteurs de la saison en Bundesliga.

Lois Openda avait planté un doublé à Manchester en Ligue des Champions, il a à nouveau marqué, samedi après-midi, en Bundesliga.

Le Diable Rouge a ouvert le score, sur penalty contre Heidenheim. C'est son 14e but de la saison et c'est son dixième but, déjà, en Bundesliga. Il s'isole d'ailleurs à la troisième place du classement des buteurs du championnat allemand, derrière Harry Kane (18) et Serhou Guirassy (15).

Et son but a parfaitement lancé Leipzig. Avant la pause, Poulsen a doublé la mise, Gimber a réduit le score, mais Heidenheim n'a pas réussi à égaliser. Grâce à cette victoire, Openda et ses équipiers pasent provisoirement devant Dortmund et s'installent à la quatrième place de Bundesliga.