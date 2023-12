18 minutes en 3 matchs ? Thomas Vermaelen explique le faible temps de jeu de Jérémy Doku à la Coupe du Monde

Jérémy Doku fait aujourd'hui partie des certitudes chez les DIables Rouges. Mais il y a un an encore, il faisait banquette lors du Mondial qatari.

Il est toujours facile de parler après coup, d'autant plus lorsqu'il s'agit de chercher des coupables. C'est ainsi que beaucoup ont cherché à comprendre pourquoi Jérémy Doku avait été aussi peu utilisé lors de la Coupe du Monde 2022 (18 minutes de temps de jeu en trois matchs), surtout lorsque les Diables étaient dos au mur.

Adjoint de Roberto Martinez lors du rendez-vous qatari, Thomas Vermaelen est revenu sur la gestion du cas Doku. Pour l'avoir affronté à l'entraînement, il savait parfaitement de quoi l'ailier était capable : "Je n’étais plus venu en équipe nationale depuis un an, Jan et Toby sont venu me dire de garder un oeil sur lui. Je me souviens d'un entraînement où Doku était lancé en profondeur face à nous. On ne le ratrappe pas dans ces cas-là" se souvient-il pour Het Laatste Nieuws.

Mais alors comment expliquer ce temps de jeu famélique ? "Il y a des raisons pour lesquelles Jérémy n’a pas joué beaucoup au Qatar. Parce que s’il avait été au niveau d’aujourd’hui, il aurait eu plus d’opportunités. Beaucoup de choses peuvent se passer en un an. A l'époque, il subissait beaucoup de blessures liées à son explosivité".