Et si Dries Mertens profitait de l'arrivée de Kevin De Bruyne pour faire son grand retour au Napoli ?

Dries Mertens est devenu citoyen d'honneur de Naples la semaine dernière, la ville où il a longtemps vécu durant sa carrière au Napoli. Meilleur buteur de l'histoire du club, il quitte aujourd'hui Galatasaray, et un retour dans le sud de l'Italie n'est pas à exclure.

Le transfert de Kevin De Bruyne à Naples est quasiment bouclé. L’information circule depuis plusieurs semaines et il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle. Romelu Lukaku et Cyril Ngonge vont ainsi retrouver un nouveau compatriote.

Pourrait-il y en avoir un quatrième ? La légende du club, Dries Mertens (38 ans), est actuellement libre de tout contrat après la fin de son bail avec Galatasaray en Turquie. Mertens envisage la retraite, mais rien n’est encore décidé.

Dries Mertens n'est pas encore certain de ranger les crampons

Dans le quotidien italien Gazzetta dello Sport, il n’exclut pas de prolonger sa carrière d’une saison. "D’abord, je veux surtout me reposer. Ensuite, être un meilleur père. Et puis, peut-être que je jouerai encore, qui sait, peut-être ici", a-t-il déclaré.

Cette déclaration suffit à enflammer les fans napolitains. Pourtant, il modère aussitôt ses propos. "Je n’ai pas encore pris de décision, mais j’y ai déjà réfléchi. L’idée de revenir à Naples, peut-être dans un autre rôle, m’attire beaucoup."

Les prochaines semaines ne seront donc pas seulement marquées par l’arrivée de Kevin De Bruyne à Naples. Le retour de Mertens, en tant que joueur ou dans une autre fonction, reste une possibilité. Un quatuor belge au Napoli semble de moins en moins une utopie.