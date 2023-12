L'énorme défi en Coupe de Charleroi : "La pression est constamment présente mais..."

L'entraîneur des Carolos veut se focaliser sur la Coupe de Belgique. Un choc face à l'Antwerp attend son équipe mercredi.

Après un partage qui avait mis la pression sur toute son équipe, Felice Mazzù peut un peu souffler après ce week-end : Charleroi n'est pas en zone rouge.

Les yeux ne sont pas encore rivés du côté de la prochaine journée car la Coupe de Belgique s'invite au programme cette semaine.

Charleroi vit avec la pression

Un huitième de finale qui s'annonce très chaud puisque les Carolos se déplacent mercredi à l'Antwerp, détenteur du titre. "C'est difficile de dire si ce match sera bénéfique mais il doit l’être dans l’intensité et les intentions", a confié l'entraîneur des Zèbres après le match contre le RWDM.

"Il ne sera bénéfique que si on concrétise nos actions. La pression est constamment présente mais on vit avec. Vous savez comme moi que les supporters ont chanté 'On veut la Coupe' donc on doit aller avec cette intention", a-t-il conclu.