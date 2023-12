📷 Thomas Meunier voit enfin le bout du tunnel !

La route a été longue et espérons que ce soit la fin d'une triste période pour lui : Thomas Meunier a retrouvé les terrains avec l'équipe première de Dortmund dimanche.

Face à Leverkusen, le Diable Rouge a joué les dernières minutes du match en étant monté au jeu à la 84e à la place de Marco Reus.

Il a donc fallu attendre neuf mois pour revoir Meunier sur un terrain de Bundesliga. Sa dernière rencontre remontait au 18 mars face à Cologne.

Reste à espérer que cette preuve de confiance de la part de son entraîneur ne soit pas éphémère. Et peut-être pourrait-il rêver d'une sélection à l'Euro ?

"Ce sont sans doute les minutes les plus prolifiques de ma saison mais un point, c'est déjà pas mal. Tournons désormais les regards sur le match de Coupe mercredi à Stuttgart", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

This might have been the most prolific minutes of my season so far, but one point isn't so bad. Let's move on to Wednesday's Pokal match in Stuttgart. #TOTOUTARD ⚫️🟡 pic.twitter.com/G08HWF5ch4