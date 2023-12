Les larmes du Standard, le sourire de Bruges et de Mignolet

Le Club de Bruges s'est imposé sans vraiment forcer ce dimanche face au Standard de Liège. C'est la 5e rencontre d'affilée que les Blauw en Zwart gardent le zéro derrière.

Après cette nouvelle clean sheet, un Brugeois jubilait tout particulièrement : Simon Mignolet, qui a passé une soirée somme toute très tranquille face au Standard.

"C'est le gros point positif de ces dernières semaines : nous ne concédons pas beaucoup d'occasions et nous sommes capables de garder le 0. Avec les qualités que nous avons en attaque pour faire la différence..."; a déclaré Mignolet à Sporza.

"La chose la plus importante maintenant est que nous continuions sur cette voie", a-t-il continué. "Tout d'abord, nous devons être stables, ne pas concéder trop d'occasions et frapper au bon moment. Ce cinquième sans-faute d'affilée nous donne un sentiment de confiance et de sécurité."