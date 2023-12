C'est désormais clair : trois pousses de Neerpede se disputent la même place

Le système de Brian Riemer semble de plus en plus clair. Si tout le monde est en forme, 10 des 11 joueurs seront assurés de leur place. Exception à un seul poste, où trois joueurs formés à Neerpede entrent encore en forte concurrence.

Au milieu de terrain, Brian Riemer doit faire des choix. Et ce ne sont pas des choix faciles. Car Théo Leoni, Mario Stroeykens et Yari Verschaeren peuvent tous les trois prétendre à une place, forts d'un talent, d'un statut et de leurs prestations.

Rits et Delaney incontournables ?

Mats Rits et Thomas Delaney sont sans doute assurés de leur place dans le 11 de base. Rits est primordial dans sa place devant la défense et est le premier homme dans la construction du jeu. Il semble avoir gagné des points ces dernières semaines. Delaney est comme un pitbull, qui met la pression partout et assume son rôle de leader. Il reste donc une place à prendre dans le 11 de base.

© photonews

Car sur les côtés, Thorgan Hazard et Anders Dreyer sont également des certitudes - lorsqu'ils sont en forme et disponibles. Theo Leoni est peut-être déjà en train de subir un retournement de situation, car contre Westerlo, Stroeykens lui a été préféré. Avec trois buts et trois passes décisives, le jeune joueur de 19 ans a quant à lui fait les progrès qu'on attendait de lui.

Leoni a également déjà délivré six passes décisives et marqué un but. Mais il s'agit plutôt d'un "huit", alors que Riemer recherche actuellement un joueur plus offensif, plus proche du profil de Kasper Dolberg. C'est le cas...de Yari Verschaeren. Et il y a fort à parier qu'il sera bientôt le numéro 1 dans l'esprit de Brian Riemer.

© photonews

Verschaeren a une longueur d'avance

Ce que le numéro 10 du RSCA a de plus que Stroeykens, c'est sa capacité d'infiltration et la qualité de se retourner très vite et de pouvoir jouer vers l'avant. Il possède également la plus grande valeur marchande des trois joueurs mis en concurrence. Après Zeno Debast (13 millions), il est encore le 2e Anderlechtois le plus cher sur Transfermarkt avec 7,5 millions - malgré sa grave blessure.

Mais, finalement, il y a-t-il du souci à se faire ? Riemer est un homme qui utilise ses cinq remplacements quasiment à chaque match, surtout pour ses joueurs à vocation offensive. Et il choisit aussi en fonction de l'adversaire. Tout le monde recevra toujours des minutes, mais elles risquent de diminuer. Il y aura aussi des suspensions et des blessures, qui pourraient rabattre les cartes.