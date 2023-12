Malgré le championnat, avantage Standard contre Anderlecht en Coupe de Belgique ?

Les Rouches ne se déplacent pas bien, notamment contre les cadors du championnat, mais peuvent confirmer les statistiques : leurs deux derniers déplacements à Anderlecht en Coupe de Belgique se sont soldés par une victoire.

Après sa défaite au Club de Bruges dimanche dernier, le Standard poursuit sa semaine de déplacements difficiles. Le prochain sera jeudi, au Lotto Park d'Anderlecht, pour les 1/8es de finale de la Coupe de Belgique.

Cette saison, les Rouches s'exportent mal chez les cadors du championnat. Les joueurs de Carl Hoefkens ont concédé trois buts à La Gantoise, six buts à l'Antwerp et n'ont presque pas existé au Jan Breydel. De plus, le Sporting d'Anderlecht sera revanchard après sa défaite en championnat malgré un avantage de deux buts.

Mais on sait le Standard capable du meilleur comme du pire et capable de se mettre en lumière quand on l'attend le moins. Les Liégeois pourront, au moins, compter sur une statistique qui tourne en leur faveur.

En effet, le matricule 16 s'est imposé lors de ses trois derniers affrontements contre Anderlecht en Coupe de Belgique. Le dernier en date, le 29/11/2017, a vu les Rouches prendre la victoire en terre bruxelloise par le plus petit écart (0-1).

Dix ans plus tôt, c'est en demi-finale que les deux équipes se retrouvaient. Le Standard s'était imposé à Sclessin (2-1) et à Anderlecht (0-1). Pour retrouver la dernière victoire des Mauves contre les Rouches dans cette compétition, il faut remonter à la finale 1989. Anderlecht l'avait emporté contre le Standard, pour la deuxième fois consécutive (0-2 en 1989 ainsi qu'en 1988). Alors, qui fera mentir les statistiques ?