Et revoilà Zlatan Ibrahimovic

Considéré par certains comme une légende du football, Zlatan Ibrahimovic avait décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle l'été dernier.

Malheureusement, Zlatan Ibrahimovic (42 ans) ne va pas rejouer au fooball. Le grand attaquant suédois, qui semblait éternel, ne sort pas de sa retraite sportive.

Cependant, Ibrahimovic occupera désormais un poste au sein de l'AC Milan, son dernier club en tant que joueur.

L'AC Milan a en effet communiqué que l'ancien attaquant "travaillera en étroite collaboration avec les propriétaires et la direction avec un rôle actif dans les opérations sportives et commerciales".

"Mon amour pour les Rossoneri ne finira jamais et l’opportunité de faire partie de leur avenir de manière significative est quelque chose dont je n’osais même pas rêver. J’ai longuement réfléchi aux premières étapes de ma carrière après le football et je trépigne d’impatience de me mettre au travail", a réagi Zlatan, pour qui c'est "un retour aux sources".