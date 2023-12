🎥 Karel Geraerts forcé de jouer une mi-temps...de 79 minutes !

Nouveau fait marquant dans l'aventure de Karel Geraerts à Schalke 04. Ce dimanche face à l'Hansa Rostock, des supporters de Schalke se sont introduits dans la tribune adverse et ont déclenché un feu d'artifice.

Un évènement qui a considérablement retardé le déroulement de la rencontre. Ainsi, la première mi-temps a duré...79 minutes, étant retardée d'une demi-heure.

Sur le terrain, Schalke s'est imposé 0-2. Une victoire qui permet à Karel Geraerts et à ses hommes de s'extirper de la zone de relégation en 2. Bundesliga.

The game eventually finished 2-0 - Schalke leapfrogged the hosts to move eight points clear of the relegation places.



