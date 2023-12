Arbitre tabassé sur un terrain : la Fédération turque prend des mesures drastiques

Les images de la première division turque font le tour du monde. Un arbitre y a été roué de coups après le coup de sifflet final. La Fédération turque de football a pris une décision radicale immédiatement après les faits.

La rencontre entre le MKE Ankaragücü et le Caykur Rizespor s'est soldée par un match nul (1-1) après un but de Rizespor à la 97e minute. Les deux équipes ont également vu un joueur expulsé du terrain au cours de ce match.

Cela n'a pas été du goût de Faruk Koca, président du MKE Ankaragücü. Ce dernier a couru sur le terrain avec quelques membres du staff sportif pour frapper l'arbitre Halit Mulut Emer au sol. Alors que l'arbitre était déjà au sol, il a reçu plusieurs autres coups de pied violents.

La Fédération turque de football n'a pas attendu et a immédiatement publié un communiqué. "Les poursuites pénales ont été engagées contre les responsables et les instigateurs de cette attaque inhumaine", a déclaré la Fédération.

Ankaragücü - Caykur Rizespor : la Fédération turque prend des mesures

"Aujourd’hui, cette attaque ignoble n’est pas seulement dirigée contre Halil Umut Meler. Aujourd’hui, cette attaque inhumaine et méprisable a été commise envers tous les acteurs du football (...) Le club responsable, son président, les dirigeants et tous les criminels qui ont attaqué Meler seront punis de la manière la plus sévère possible."

Aucun match ne sera joué en Turquie pour une durée indéterminée en raison de cet incident.. "En raison de la décision du conseil d'administration de la TFF, les matches de toutes les compétitions ont été reportés pour une durée indéterminée."