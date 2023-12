Bonne et importante nouvelle pour Philippe Clément avec les Rangers

Le club écossais vient de confirmer son staff pour la seconde partie de saison. Son adjoint, Stephan van der Heyden, en fait bien partie.

Adjoint de Philippe Clément, Stephan van der Heyden a rejoint l'entraîneur principal aux Rangers dans le courant du mois d'octobre. Dans un communiqué, le club écossais avait communiqué que le staff resterait tel quel jusqu'à la trêve hivernale, avant de subir une évaluation.

Visiblement, elle fut positive pour Stephan van der Heyden et Philippe Clément puisque les Rangers viennent de communiquer leur staff pour la deuxième partie de saison, et les deux hommes en font bel et bien partie.

À la mi-parcours, les Rangers sont deuxièmes du classement, avec cinq points de retard sur le Celtic (et un match de moins). Nicolas Raskin compte 47% de temps de jeu en championnat (678 minutes), pour un but et une passe décisive.

Les Rangers sont deuxièmes de leur groupe d'Europa League et se rendent au Bétis, premier, ce jeudi. Les Écossais ne sont pas encore certains de poursuivre dans la compétition, mais ils iront, au moins, en Conference League.