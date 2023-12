Il l'a déjà montré au Club de Bruges : voici pourquoi Rik De Mil peut sauver Westerlo

Westerlo a ainsi nommé Rik De Mil en tant que nouveau T1. Le club campinois a peut-être visé juste pour se remettre sur les bons rails.

Ce n'est un secret pour personne : Westerlo a une équipe très jeune. Cet été, de réels paris ont été faits sur des jeunes joueurs âgés à peine de 20 ans, sans grande expérience.

Un modèle commercial que beaucoup veulent promouvoir : créer une valeur ajoutée sur les jeunes talents. Mais comme Anderlecht l'a appris à ses dépens, les jeunes ne peuvent pas progresser sans expérience autour d'eux.

Réinstaller la confiance

Avec Bolat, Neustädter et Van Eenoo, l'expérience est bien là. Malheureusement, Nacer Chadli a été embêté par des pépins physiques. Van Eenoo, quant à lui, a été relégué sur le banc. Même Neustädter a perdu sa place de titulaire sous la houlette de Jonas De Roeck.

© photonews

Sur quoi l'équipe peut-elle donc se reposer actuellement ? De Mil est adepte d'une équipe fixe, où une performance moindre ne signifie pas immédiatement une sortie du 11 de base. Lors de son passage en tant que T1 à Bruges, il avait redonné confiance à certains joueurs (tels que Noa Lang). Et ça, c'est exactement ce dont Westerlo a actuellement besoin.

Un homme attentif aux besoins de ses joueurs, qui les écoute et les motive. Sa première tâche est la même que celle qu'il a accomplie la saison dernière en tant qu'intérimaire au Club : mettre en place une réelle organisation. Quand on a une moyenne de deux buts encaissés par match - la troisième plus élevée en Pro League cette saison - il devient effectivement difficile de gagner des matches.

© photonews

Sauver Westerlo : tout sauf une évidence

Fait marquant : le meilleur buteur de Westerlo est le milieu de terrain défensif, Nicolas Madsen (6 buts), alors que les trois attaquants n'ont marqué que 11 buts en cumulé. On se rend bien compte que le danger ne vient pas de partout à Westerlo, alors autant bien bétonner derrière.

Pour cela, De Mil semble être l'homme de la situation : sur les 6 matchs qu'il avait coaché en phase classique la saison dernière, Bruges n'avait encaissé qu'un but.

L'ancien homme fort du Club NXT aura donc du pain sur la planche, à la tête d'une formation méconnaissable depuis très longtemps. Son autre grand défi sera de tirer le meilleur d'un effectif très large mais très peu performant actuellement.