"Battre Anderlecht afin d'aborder la trêve sereinement"

Le KVO a récemment licencié son entraîneur Stijn Vreven, et compte sur ses assistants désormais pour tenir la barre.

Depuis le départ de Stijn Vreven, Michiel Jonckheere et Kurt Bataille ont mené leur premier entraînement à la tête d'Ostende en vue de la prochaine rencontre de CPL dans trois jours, contre les RSCA Futures.

Jonckheere possède un diplôme UEFA-A, Bataille lui dispose d'un diplôme UEFA-B, ce qui signifie que le premier cité pourra officier comme T1 : "Je n'ai pas l'intention de passer le diplôme UEFA-A tout de suite. Je veux continuer à travailler en tant qu'entraîneur adjoint au KVO pour les années à venir et je suis également convaincu que Michiel a un bel avenir devant lui en tant qu'entraîneur principal", a déclaré Bataille dans des propos repris par Voetbalkrant.

"Il n'est pas important de savoir qui occupe telle ou telle fonction", répond Jonckheere. "On doit former une seule et même équipe, soudée et chacun ayant sa propre contribution pour bien se compléter. C'était d'ailleurs aussi le cas avec Stijn Vreven. Le lien qui nous unissait à lui était, et est toujours, très fort. Nous voulons battre Anderlecht, de préférence avec une bonne performance, afin de pouvoir aborder la trêve sereinement", explique Jonckheere.