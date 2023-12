"Leur absence contre Bruges était regrettable mais ils ont leurs raisons"

Le Kavé a tenu Bruges en échec le week-end dernier, et ce, malgré l'absence de 'Vijfentwintig Zeven', un de ses groupes de supporters.

Jouer en déplacement 'Derrière les Casernes' au FC Malines n'est jamais chose aisée. Le stade est petit mais le plus souvent plein, et les supporters donnent beaucoup de voix.

Pourtant, le week-end dernier, le groupe de supporters des 'Vijfentwintig Zeven' avait décidé de boycotter le choc contre Bruges, après que le club ait décidé de ne pas autoriser le tifo que le groupe avait préparé pour l'occasion (voir le tifo ici).

"Leur absence contre Bruges était bien sûr dommage et regrettable. Mais ils ont leurs raisons, et nous devons le comprendre et les accepter", a évoqué Daam Foulon dans Het Nieuwsblad.

Cela n'a toutefois pas empêché le Kavé d'enregistrer une assistance de 14 000 spectateurs.