"Nous sommes gênés de notre stade, il est à la limite du réglement"

L'Union reçoit les dirigeants de ses adversaires européens au Stade Joseph Marien, mais n'en est pas fière. Le club tente depuis longtemps de construire un nouveau stade, sans succès.

Comme la saison dernière, l'Union Saint-Gilloise dispute sa campagne européenne dans le Lotto Park du Sporting d'Anderlecht. Le Stade Joseph Marien devenant vétuste et n'étant plus aux normes, les Unionistes essayent par tous les moyens de faire construire une nouvelle enceinte. En vain.

"C'est triste. Parfois, nous sommes vraiment gênés. Le LASK était dans la même situation que nous. Mais ils ont récemment pu construire un nouveau stade, grâce à une subvention de 30 millions d'euros" raconte le PDG Philippe Bormans dans le podcast MidMid.

L'avenir de l'Union ne peut plus s'écrire au Parc Duden, qui commence presque à tomber en ruines. "Il ne reste plus qu'une dizaine de sièges. En fait, ce ne sont même pas des chaises, mais des bancs. Nous sommes à la limite de ce qui est permis et si le règlement ne change pas, nous n'aurons bientôt plus de stade. Un nouveau est nécessaire, aussi pour la croissance du club."

L'Union n'est pas le seul club belge à se battre depuis longtemps pour un nouveau stade. Le Club de Bruges est aussi dans le cas, et n'avance pas beaucoup plus vite. "En Belgique, et surtout à Bruxelles, on manque de courage politique. C'est très dommage" a conclu Philippe Bormans.