📷 Radja Nainggolan effectue ses grands débuts en Indonésie et...fait du Nainggolan

Radja Nainggolan a fait ses débuts en Indonésie. Il n'a pas mis longtemps à montrer qui il était.

Cela faisait près de huit mois que Radja Nainggolan n'avait plus disputé un match officiel. Après une courte pige à la Spal, en Serie B italienne, et six mois sans clubs, Nainggolan a rejoint Bhayangkara, club de fond de tableau en première division indonésienne.

Hier, le Ninja a fait ses grands débuts avec sa nouvelle équipe. Le joueur de 35 ans est monté au jeu à une demi-heure du terme à l'occasion de la victoire 3-0 contre Persita.

Nainggolan a déjà montré qu'il n'avait rien perdu de son mordant sur le terrain en provoquant des échauffourées quelques instants après sa montée.